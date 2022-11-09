شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعلن جاهزية محمد هاشم لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد هاشم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وكان اللاعب الشاب قد أنهي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن صفوف فريقه خلال مباراة غزل المحلة فى ثاني جولات الدوري العام.

وانتظم ” هاشم ” فى تدريبات الدراويش الحالية استعدادًا لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الدراويش سيواصل سلسلة مبارياته الودية خلال توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية، حيث سيخوض مباراتين يومي السبت والأحد المقبلين ضد أبو حماد وفريق شباب النادي مواليد 2001 على التوالي.