شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمي للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة وفقا للاتحاد الدولي للمصارعة، لتدخل التاريخ مجددا بعد أن توجت بميداليات بطولة العالم.

وجاءت سمر فى قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم استونيا و اليابان، كانت سمر حمزة توجت بفضية بطولة العالم الماضية والتى أقيمت الشهر الماضى، وكذلك ميدالية برونزية عام 2021 لتكون اول لاعبة تتوج يفضية ببطولات العالم

وتوجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي أقيمت بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

وتعد الميدالية الفضية التى توجت بها سمر، هى الثانية لها فى بطولات العالم، حيث سبق وتوجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم 2021، بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، حيث تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.