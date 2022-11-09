شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يؤازر منتخب مصر في التدريبات استعدادا لبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على التواجد بتدريبات منتخب مصر اليوم الأربعاء والتي أقيمت على استاد بتروسبورت استعدادا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر.

وكشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة اعتذار ياسر إبراهيم لاعب الأهلي عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر، بعد تلقيه استدعاء من جهاز المنتخب عقب إصابة زميله محمود متولي بمعسكر الفراعنة.

قال إمام في برنامجه "وان تو" على إذاعة أون تايم سبورت: "المنتخب أرسل إلى النادي الأهلي يطلب ياسر إبراهيم بعد إصابة محمود متولي، وياسر لم يعتذر كما يتردد وما حدث أن جهاز الأهلي وافق على انضمامه ولكن أبلغ محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب أنه ياسر يخوض تدريبات بدنية بحمل عالي منذ ثلاثة أو أربعة أيام ، لاسيما وأن الفريق الأحمر سيحصل على راحة لمدة 5 أيام".

تابع: "البعض يأخذ الموضوع من على السطح، والأهلي يتدرب كل يوم بحمل عالي خاصة اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات، والبعض تربط القصة بأن اللاعب لا يعاني من إجهاد لاسيما وأنه لا يشارك في المباريات ويأخذون الموضوع من على السطح".

شدد امام : "مسئولو الأهلي أبلغوا المنتخب أن ياسر خاض مران مع الأهلي صباح أمس بحمل عالي، ومن الصعب خوض مران مع المنتخب في الخامسة مساء نفس اليوم وكذلك من الصعب أن يتدرب ثاني يوم بشكل طبيعي بسبب الأحمال البدنية التي خاضها مع فريقه، لأن اللاعب لم يكن يضع في حسبانه أن ينضم لمنتخب مصر، ولذلك وافق روي فيتوريا على ضم خالد صبحي لصفوف المنتخب بعد تعذر ضم ياسر إبراهيم".