شكرا لقرائتكم خبر عن في المؤتمر الصحفي التقديمي لبطولة "الجولة الآسيوية للجولف".. نجوم البطولة: ملاعب جولف مدينتي مبهرة والأجواء في مصر رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تشو مين: ملعب جولف مدينتي توافرت في كافة المعايير لاستضافة البطولة.. والاستعدادات والتنظيم على أكمل وجه

- فايسبرجر:ما رأيناه في القاهرة كان مبهراً وأتمنى العودة من جديد في السنوات القادمة

شهد نادي مدينتي للجولف وقائع المؤتمر الصحفي لبطولة "السلسلة الدولية" التابعة لـ"الجولة الآسيوية" التي ستنطلق غدا الخميس وحتى يوم الأحد ١٣ نوفمبر، وجرى المؤتمر على مرحلتين، الأولى بحضور ثلاثة لاعبين هم، النمساوي بيرند فايسبرجر، والأسترالي ترافيس سميث، والمصري عيسى أبو العلا، فيما شارك في المرحلة الثانية من المؤتمر تشو مين ثانت المدير التنفيذي لبطولة الجولة الآسيوية، ومحمد عطالله عضو الاتحاد المصري للجولف، ويوسف قدري رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى، وجوش نورث مدير ملعب جولف مدينتي.

عبر الحضور عن اعجابهم الشديد بملاعب جولف مدينتي، وأكدوا على إنها ذات جودة عالمية، كما أثنوا على الأجواء في مصر، والبنية التحتية الرائعة التي تتواجد فيها.

تشو مين ثانت المدير التنفيذي للجولة الآسيوية، وصف ملعب جولف مدينتي بالمبهر، وأشاد بالتنظيم والاستعداد الكبير لاستضافة البطولة، مؤكداً على أن إختيار مصر وملعب جولف مدينتي كان موفقاً، وإنه يقضي في مصر وفي ملاعب جولف مدينتي أوقات رائعة.

وأضاف: "ملعب جولف مدينتي توافرت فيه كافة المعايير اللازمة لاستضافة البطولة، كما أن الاستعدادات والتنظيم على أكمل وجه، وسيستمتع اللاعبين بالمنافسة في البطولة".

قال فايسبرجر المصنف الثامن عالمياً: "لم أكن أعرف الكثير عن وضع رياضة الجولف في مصر، لكن ما رأيناه هذا الأسبوع كان مبهرًا. كل شيءٍ كان مجهزًا بعنايةٍ هنا، القاهرة والملاعب ونادي مدينتي للجولف نفسه والفندق في العاصمة الجديدة، لا يمكنني الانتظار لرؤية هذا النمو الكبير للقاهرة، وآمل حقًا أن نستمر في القدوم إلى مصر في السنوات القادمة للعب الجولف هنا".

فيما قال عيسى ابوالعلا بطل مصر في الجولف: "إن ملعب جولف مدينتي يحتاج تركيز كبير، لكن جودته عالية ومستواه متميز، وإقامة البطولة في مصر فرصة رائعة، تحفز الناشئين، وتمنح اللاعبين المشاركين فرصة جيدة للاحتكاك، وتسهم في تطور اللعبة".

وأضاف: "عندما أشارك في البطولات الخارجية لا أشعر بالفرق الكبير في الملاعب عنها في مصر، ملعب جولف مدينتي يضاهي أفضل الملاعب في العالم، واستضافته للجولة الآسيوية أمر رائع ويؤكد أن الجولف في مصر يسير في الطريق الصحيح".

محمد عطالله عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف، أوضح أن الاتحاد يستهدف نشر اللعبة وتقوية الشراكة مع البطولات العالمية الكبرى، وهي فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك لرفع تصنيف اللاعبين المصريين وهوضمن خطط الاتحاد، والاستعداد لاوليمبياد 2024.

وتابع: "ملعب جولف مدينتي وفريق العمل الموجود فيه على أعلى مستوى، ويتمتع بمواصفات عالمية، وهو ما جعل اختياره أمر يدعو للفخر، ويؤكد وجود بنية تحتية عالية الجودة في مصر".

يوسف قدري رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى ، قال :"نخطط لاستضافة مزيد من البطولات، لجذب السياحة، فالشهر القادم نستضيف بطولة العالم للاسكواش للسيدات للفرق الشهر المقبل، كما أن المجموعة تحرص على استضافة عدد كبير من البطولات المحلية سنويا".

وتابع: "ملعب جولف مدينتي تأسس على معايير دولية، وهو ما كان سببا في اختيار الملعب، وقمنا بتجهيز الملعب بشكل كامل، ووفرنا كافة المتطلبات الخاصة بالإقامة للاعبين والإداريين وإدارة الجولة الآسيوية".