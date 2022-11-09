منتخب مصر يتدرب باستاد بتروسبورت استعدادا لودية بلجيكا.. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وبدأ المران بتدريبات بدنية ثم تدريبات فنية والتسديد على المرمي وتقسيمة في نهاية المران.

وتعد المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، لاعب منتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.