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محمود أبو الرجال سفير التحكيم المصرى في كاس العالم 2022

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القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قائمة الحكام التي ستشارك في إدارة مباريات كاس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمير الى 18 ديسمبر ، ويظهر فيها المصرى محمود أبو الرجال المساعد الدولى الممثل الوحيد للتحكيم المصرى في المونديال  

وتضم قائمة الحكام التي اعلن عنها الاتحاد الدولى فيفا ، 36 حكماً للساحة، و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو..حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية .

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محمود أبو الرجال 

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الدولى محمود أبو الرجال 

وجاءت اختيارات فيفا للحكام لتضم  13 حكماً عربياً،  ، بينهم 3 حكام ساحة هم الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله و القطري عبد الرحمن الجاسم..والمساعدين المصرى محمود أبو الرجال ، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، ، بالإضافة  الى 3 حكام فيديو وهم القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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