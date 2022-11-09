شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الرجال سفير التحكيم المصرى في كاس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قائمة الحكام التي ستشارك في إدارة مباريات كاس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمير الى 18 ديسمبر ، ويظهر فيها المصرى محمود أبو الرجال المساعد الدولى الممثل الوحيد للتحكيم المصرى في المونديال

وتضم قائمة الحكام التي اعلن عنها الاتحاد الدولى فيفا ، 36 حكماً للساحة، و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو..حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية .

محمود أبو الرجال

الدولى محمود أبو الرجال

وجاءت اختيارات فيفا للحكام لتضم 13 حكماً عربياً، ، بينهم 3 حكام ساحة هم الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله و القطري عبد الرحمن الجاسم..والمساعدين المصرى محمود أبو الرجال ، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، ، بالإضافة الى 3 حكام فيديو وهم القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق