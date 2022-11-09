تطورات إصابة ماني.. هل ينضم أسد التيرانجا لقائمة المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن آخر التطورات المتعلقة بموقف السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ من المشاركة في كأس العالم 2022.

وتعرض ماني للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن والتي أقيمت، أمس الثلاثاء، وذلك قبل أيام قليلة من بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الحالي.

ووفقًا لشبكة "RMC sport" الفرنسية فإن ساديو ماني يمكنه المشاركة في مونديال قطر، فلازال الأمل موجودًا، حيث إصابته ليست مفصلية أو عضلية.

وأوضحت أن التفاؤل يسود الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشأن مشاركة ماني في كأس العالم.

وأشارت إلى أن أليو سيسيه مدرب أسود التيرانجا سيستدعي ساديو ماني حتى لو لم يكن جاهزًا وذلك في القائمة التي سيعلنها يوم 11 نوفمبر.

ورفض بايرن ميونيخ تأكيد غياب ماني عن المونديال، قائلًا في بيان رسمي: "ساديو ماني سيغيب عن المباراة المقبلة أمام شالكه وسيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الأيام المقبلة".

وأتم بيان بايرن: "سنبقى على تواصل مع الطاقم الطبي للمنتخب السنغالي من أجل تبادل المعلومات".

ويشارك منتخب السنغال في المجموعة الأولى بكأس العالم 2022 بجوار قطر وهولندا والإكوادور.