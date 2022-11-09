غيابات ومفاجآت.. ديشامب يكشف قائمة فرنسا في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المدير الفني ديديه ديشامب، منذ قليل، اليوم الأربعاء، استدعاء 25 لاعبًا إلى قائمة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، المشاركة في منافسات كأس العالم بقطر 2022.

قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022، إلى جانب كندا، الدنمارك وتونس.

ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة منتخب فرنسا الرسمية في كأس العالم، بحسب ما نشر حساب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:

- حراسة المرمى: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونسو أريولا

- الدفاع: بنجامين بافارد، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، رافاييل فاران، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، بريسنال كيمبيمبي

- الوسط: يان فيرتون، يوسف فوفانا، إدوارد كامافينجا، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، ماتيو جاندوزي

- الهجوم: كريم بنزيما، أوليفيه جيرو، كينجسلي كومان، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي وكريتسوفر نكونكو

وشهدت القائمة الفرنسية، غياب كل من نجولو كانتي وبول بوجبا، بسبب الإصابة، إضافة إلى استبعاد عناصر أخرى مثل فيرلاند ميندي وصامويل أومتيتي وغيرهما.

يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب كأس العالم 2022، بعدما تغلب في المباراة النهائية على حساب كرواتيا (4-2).