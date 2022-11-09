السقا يكشف ما قاله إلى اللاعبين بعد تأهل فيوتشر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تحدث عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي في نادي فيوتشر، بشأن النجاح في التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32.

فيوتشر استطاع تخطي عقبة أول أغسطس الأنجولي، بركلات الترجيح، بعد التعادل بينهما (2-2) في مجموع المباراتين.

وأشار السقا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن أفضل سيناريو ممكن، هو ما تحقق لنا في مواجهة أول أغسطس، حيث يرى أن الفرحة تكون أكبر في المباريات المعقدة أو الصعبة.

وتابع: "أضفنا إلى الكرة المصرية بتأهلنا إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية في أول مشاركة رسمية".

وأردف بشأن دور المجموعات، قبل القرعة التي يجريها كاف في 16 نوفمبر: "سينضم إلينا بعض اللاعبين في دور المجموعات، لذا سيكون هناك المزيد من الاختيارات أمام علي ماهر".

وأتم: "وجهنا الشكر إلى اللاعبين في غرفة الملابس بعد المجهود المبذول في مواجهة أول أغسطس.. في هذا النوع من المباريات، لا يهم الأداء الجيد، ما يهم هو الفوز فقط".