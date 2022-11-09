بالصور.. منتخب مصر يواصل تحضيراته استعدادًا لمباراة بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر الجاري بالكويت .

وتدرب منتخب مصر باستاد بتروسبورت ،و بدأ المران بتدريبات بدنية ثم تدريبات فنية والتسديد على المرمى وتقسيمه في نهاية المران .

وبدأ مران المنتخب، تحت قيادة فيتوريا بتدريبات بدنية ثم جمل تكتيكية واختتم بتقسيمة تحت إشراف روي فيتوريا.

وتواجد في تدريب منتخب مصر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقبل أيام، أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.

ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.