ماذا ينتظر رونالدو وميسي في مونديال قطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لاعبا منتخب الأرجنتين والبرتغال، صراع خاص خلال مباريات كأس العالم التي ستقام في قطر 2022 والتي ستنطلق 20 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 18 ديسمر المقبل.

وظل الثنائي رونالدو وميسي في صراعات دائمة داخل المستطيل الأخضر بالأخص في الدوري الإسباني عندما كان يلعب الدون في ريال مدريد فيما كان ميسي قائدا لفريق برشلونة.

وتبادل رونالدو وميسي العديد من الجوائز الفردية والجماعية ليكتب الثنائي أحد أهم التحديات في تاريخ كرة القدم، لينتظرهم رقم قياسي جديد في بطولة كأس العالم 2022 التي ستقاكم في قطر.

ورغم أن ميسي ورونالدو فازوا بكل شيء تقريبا إلا أن حلم التتويج بكأس العالم طال انتظاره ولم يشرق شمسه عليهما حتى الأن.

ميسي قبل التتويج بلقب كوبا أمريكا 2021 لم يكن يملك أي ألقاب قارية مع منتخب بلاده، وبالتالي فإن حلم التتويج بالكأس الذهبية هو ما يتمناه الثنائي الأسطوري.

وسنسلط الضوء في هذا التقرير على عدد أهداف كريستيانو رونالدو وليونل ميسي في كأس العالم والصراع الذي ينتظرهما على وجه التحديد بعديا عن باقي النجوم.

لعب كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في 4 نسخ ببطولة كأس العالم، بدأها بمونديال 2006 ووصولًا لمونديال 2010 و2014، حتى مونديال روسيا 2018.

النجم البرتغالي شارك في 17 مباراة بواقع 6 مباريات في مونديال 2006 و4 في 2010 ومن ثم 3 مباريات في مونديال 2014 وبعدها 4 مباريات في مونديال روسيا الأخير.

سجل رونالدو 7 أهداف في البطولة، بدأها بهز شباك منتخب إيران في 2006، ومن ثم هدفا في 2010 أمام كوريا الشمالية، وهو نفس عدد أهدافه في مونديال 2014 عندما سجل هدفًا في شباك منتخب غانا.

ويعد مونديال 2018 هو أعلى معدل تهديفي لرونالدو في بطولات كأس العالم حيث سجل 4 أهداف بواقع هاتريك أمام منتخب إسبانيا في إحدى مفاجأت البطولة وقتها، وهدفا أمام منتخب المغرب.

أما ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، فيبحث عن التتويج القاري باللقب كما ذكرنا من أجل ختام مسيرته الكروية بأفضل حال وهو ما أكده خلال حواره الأخير مع إحدى القنوات الأرجنتينية.

ميسي تواجد لأول مرة في مونديال 2006 ولعب حتى مونديال 2018 بروسيا 19 مباراة بواقع 3 مباريات في 2006، و5 لقاءات في 2010، ومن ثم لعب 7 مباريات 2014 وأخيرا في مونديال 2018 لعب 4 مباريات.

أحرز ميسي 6 أهداف في بطولة كأس العالم، افتتحها بهدف وحيد في شباك صربيا والجبل الأسود اللقاء الذي شهد مهرجان أهداف بنتيجة 6-0، لكن غاب عن التهديف في مونديال 2010 عندما ودعت الأرجنتين البطولة من الدور ربع النهائي.

وعاد ميسي من جديد من التسجيل في مونديال 2014 واتنفجر بـ 4 أهداف بواقع هدف أمام البوسنة والهرسك وإيران، وأحرز أمام نيجيريا هدفين، قبل تخسر الأرجنتين اللقب في المباراة النهائية على يد ألمانيا 1-0، وفي المونديال الأخير سجل ميسي هدفا وحيدا أمام نيجيريا في دور المجموعات.