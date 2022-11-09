بيراميدز يمطر شباك نيجيليك بثلاثية ويصعد لمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على فريق نيجيليك بطل النيجر في في في إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز بيراميدز الهدف الأول في اللقاء عن طريق وليد الكرتي بعد تلقيه عرضية رائعة من رمضان صبحي وضعها برأسه في الشباك معلنًا تقدم بيراميدز في الدقيقة 23.

وضاعف عبد الله السعيد النتيجة من ضربة رأسية رائعة، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وعزز فخري لاكاي لاعب بيراميدز النتيجة وسجل الهدف الثالث بعد مراوغته لحارس مرمى نيجيليك في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وتعرض بيراميدز للهزيمة في لقاء الذهاب في النيجر بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، وبذلك تصبح نتيجة اللقائين 3-1.

وبذلك صعد بيراميدز إلى دوري المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات بالنسخة الحالية من الكونفدرالية على حساب نظيره أول أغسطس الأنجولي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 32 مُكرر.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: فاخري لاكاي – رمضان صبحي – مصطفى فتحي.

ملخص المباراة..

سيطر بيراميدز على أول ربع ساعة من اللقاء مع تنويع الهجمات لإحراز الهدف الأول ولكن أوقف دفاع نيجيلك كل محاولات بيراميدز.

وجاءت كرة خطيرة من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الذي سدد ضربة حرة اصطدمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 17 مع عمر الشوط الأول.

وسجل بيراميدز هدف أبيض بعدما ألغي بداعي التسلل والذي جاء من ضربة رأسية رائعة من علي جبر في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وأحرز بيراميدز الهدف الأول في اللقاء عن طريق وليد الكرتي بعد تلقيه عرضية رائعة من رمضان صبحي وضعها برأسه في الشباك معلنًا تقدم بيراميدز في الدقيقة 23.

وأهدر مصطفى فتحي أسهل فرصة في الشوط الاول بعد تمرير فخري لكاي كرة سحرية له والمرمى فارغ ليضعها فتحي في أقدام المدافعين في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 44 أنقذت العارضة فريق نيجيليك بعدما تصدت لكرة رمضان صبحي الرائعة التي جاءت من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف عبد الله السعيد النتيجة من ضربة رأسية رائعة، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وعزز فخري لاكاي لاعب بيراميدز النتيجة وسجل الهدف الثالث بعد مراوغته لحارس مرمى نيجيليك في الدقيقة 56 من عمر المباراة.