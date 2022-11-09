بايرن ميونيخ يعلن إصابة مانيه دون الكشف عن مدة غيابه

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء عن إصابة نجمه السنغالي ساديو مانيه في الساق اليمنى مشيراً إلى غيابه عن مواجهة شالكه السبت في الدوري الألماني.



وذكر نادي بايرن ميونيخ أن أفضل لاعب في إفريقيا سيغيب عن مواجهة شالكه المقبلة، مضيفاً أن مانيه سيخضع للمزيد من الفحوصات.



وأضاف الفريق البافاري أنه على تواصل مع الطاقم الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم.



وكان مانيه قد غادر الملعب في الشوط الأول أمام فريدر بريمن، لتنتشر بعدها أنباء غيابه عن كأس العالم.



وعقب تعرضه لهذه الإصابة، وجه الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة دعم لقائد المنتخب متمنياً له الشفاء العاجل.



وفي سياق متصل، أعرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستان سنغور عن قلقه بشأن إصابة نجم المنتخب ومهاجم بايرن ميونيخ قبل أحد عشر يوماً من انطلاق كأس العالم.



وذكر سانغور في تصريحاته بالقول تصوّروا أن تخسر فرنسا جهود كريم بنزيمة. نحن قلقون بعد الأنباء التي وردتنا مضيفاً أنهم ينتظرون استشارة الجهاز الطبي لبايرن ميونيخ واشعاراً رسميا من النادي، مؤكدا أنه يتعين انتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه.



واعترف سانغور أن المنتخب السنغالي لن يكون كما هو من دون وجود مانيه، مشيراً إلى أنهم سيتأقلمون مع هذا الوضع.

(بي إن سبورت)