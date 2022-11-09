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الامارات | محمد صلاح يزور نجم منتخب مصر في إنجلترا

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محمد أبوٍإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري محمود حمدي "الونش" صورة تجمعه مع هداف وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، أثناء زيارة الأخير للونش في إنجلترا عقب إجراء جراحة في أوتار العضلة الخلفية.

وخضع مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود الونش لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية بعد أن تعرض للإصابة في مباراة سموحة بافتتاح مسابقة الدوري الممتاز المصري في 19 أكتوبر الماضي ومن المنتظر أن يغيب لفترة تصل إلى 6 شهور، وهي بالتأكيد ضربة موجعة لحامل لقب أخر موسمين فريق الزمالك بعد أن فقد أحد أهم لاعبيه الأعوام الماضية.

وعلق الونش على صورته مع صلاح قائلا: “أخويا وحبيبي تشرفت بزيارتك والله، يارب دائما في تألق ومكسر الدنيا”، ويذكر أن صلاح والونش تجمعهما صداقة قوية تظهر خلال تواجد اللاعبين معا في معسكر المنتخب المصري ويظهر دائماً اللاعبين معاً أثناء معسكر الفراعنة في فندق الإقامة أو التدريبات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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