الامارات | رابطة المحترفين تنظم ورشة النزاهة ومكافحة المنشطات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، ورشة العمل السنوية الخاصة بالنزاهة ومكافحة المنشطات، وأقامتها بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، للاعبي ومدربي ومسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالأندية المحترفة. وامتدت فعاليات ورشة العمل على مدى 3 أسابيع؛ بين 23 أكتوبر الماضي إلى 8 نوفمبر الجاري، من خلال إقامة جلسة خاصة لكل نادٍ، وذلك ضمن متطلبات ومعايير لوائح تراخيص الأندية الرياضية الإماراتية.

وألقى المحاضرة بنوا باسكير، صاحب الخبرة العالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسلط خلالها الضوء على لوائح مكافحة المنشطات، ومخاطرها وأثرها السلبي على مسيرة اللاعب الاحترافية، كما ركز على مخاطر التلاعب بالنتائج والمراهنات، وشرح النتائج السلبية والعقوبات التي يتعرض لها المخالفون للقوانين والأنظمة الرياضية .