شكرا لقرائتكم خبر مدرب الأرجنتين: مواجهة السعودية الأهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، أن مواجهة المنتخب السعودي في بداية مشوار مونديال قطر2022، سيغلب عليها الجانب العاطفي، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يشاركون في المونديال للمرة الأولى.

ويلتقي منتخبنا السعودية والأرجنتين 22 نوفمبر الحالي على ملعب لوسيل، في مستهل مشوار المنتخبين بمونديال قطر 2022، ضمن دور المجموعات، حيث منافسات المجموعة الثالثة التي يشارك فيها إلى جوارهما بولندا والمكسيك.

وقال سكالوني خلال حديثه مع برنامج «CNN RADIO ARGNTINA» «ستكون مباراة عاطفية، باعتبارها المباراة الأولى، لذلك فإنها تخلق مشاعر مختلفة».

وأوضح أنه سيركز على الجانب الذهني للاعبيه خلال هذه المباراة أكثر من التركيز على المنافس، مضيفا «سنفكر فيما يجب علينا فعله في هذه المباراة، لأنها ستكون مباراة محورية».

وتابع: نعتقد أن مباراة السعودية أهم مباراة لدينا، ونريد أن يكون الجميع متاحا، نحن واضحون تماما بشأن ذلك، من الضروري أن يكون اللاعب جيدا في تلك المباراة، نفكر في اللقاء الأول وليس بعده.

وشدد المدير الفني للأرجنتين على أنه يجب إعطاء اللاعبين المعلومات الصحيحة دون مبالغة، حتى لا تشكل ضغوطا عليهم، موضحا أنه لن يضم إلى القائمة النهائية إلا اللاعب الجاهز بنسبة 100%.

ووجه سكالوني رسالة للاعبيه قبل انطلاق المونديال بقوله: عليهم أن يستمتعوا باللعب بهذا القميص، وأن يكون تركيزهم على الفوز، وعدم دخول البطولة بتراكمات قديمة، مثل الفوز بكوبا أمريكا الأخيرة.

وقال «ربما يكون هذا المونديال الأخير لميسي، ولكن علينا ألا نحمله فوق طاقته، وإذا نجحنا في ذلك، فربما يستمر فترة أطول في الملاعب، كما أنه ما زال يستمتع بلعب الكرة، ويمتع الناس بما يقدمه من كرة قدم».