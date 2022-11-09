الأخضر يلتقي بنما استعدادا للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الأخضر نظيره البنمي اليوم، في مباراة ودية دولية على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستكون مباراة اليوم التجربة الخامسة والأخيرة للأخضر، خلال معسكره المقام هذه الأيام في أبوظبي، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداد السعودية لمونديال قطر 2022 والمقرر أن ينطلق 20 نوفمبر الحالي.

ويغيب عن المنتخب السعودي أمام بنما قائد الفريق سلمان الفرج، بعد تعرضه لإصابة في مفصل الكتف في مباراة أيسلندا الودية الأخيرة، فضلا عن كل من: صالح الشهري وسلطان الغنام وناصر الدوسري، الذين يواصلون برامجهم التأهيلية.

وسيواصل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، التركيز على الجوانب الفنية، والتي بدأ العمل عليها منذ مباراة أيسلندا الأخيرة، إذ كانت التبديلات التي أجراها في نطاق محدود، عكس المباراتين الأولى والثانية بمعسكر أبوظبي، التي حرص فيهما على التركيز على الجوانب البدنية.

ويعتمد رينارد على مباراة بنما لتحديد القائمة النهائية للأخضر، التي سيصطحبها إلى قطر، خاصة أنها ستكون الأخيرة في معسكر أبوظبي، وقبل ودية كرواتيا المقررة يوم 16 الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض.

وكشفت المباريات الأربع التي لعبها المنتخب السعودي ضعف الجانب التهديفي للأخضر، إذ سجل 3 أهداف فقط.

يشار إلى أن المنتخب السعودي ختم استعداداته لمباراة بنما أمس، بحصة تدريبية على ملعب قصر الإمارات بأبوظبي.