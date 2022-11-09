قيادة الأخضر في كأس العالم للهلاليين

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ويعد حاليا لاعب فريق الهلال سلمان الفرج صاحب الـ34 عاما هو القائد الأول، ولكن بعد تعرضه للإصابة في مباراة أيسلندا (في منطقة الكتف)، ظهرت شكوك في لعبه على الأقل أولى المباريات في المونديال أمام المنتخب الأرجنتيني، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.ولعب سلمان الفرج 65 مباراة مع الأخضر، منها 61 مباراة أساسيا وبعدد دقائق (5249)، والفرج من مواليد 1989، وهو آخر مونديال له كونه بلغ الـ34.
وفي حالة تأكد غياب الفرج عن المباريات القادمة، نستعرض في القائمة أقرب 5 لاعبين لنيل الشارة، بناء على عدد مبارياتهم مع المنتخب.
يذكر أن كل هؤلاء اللاعبين يلعبون للهلال أو سبق لهم اللعب له، مثل هتان باهبري
5 أقرب لاعبين لنيل الشارة
- سالم الدوسري 64 مباراة، العمر 31 عاما
- محمد العويس 37 مباراة، العمر 31 عاما
- هتان باهبري 36 مباراة، العمر 30 عاما
- محمد البريك 35 مباراة، العمر 30 عاما
- محمد كنو 35 مباراة، العمر 28 عاما
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