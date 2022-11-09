قيادة الأخضر في كأس العالم للهلاليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون قيادة المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق في الثلث الأخير من الشهر الحالي في قطر، حكرا على لاعبي الهلال فقط، وذلك حسب التقاليد المعروفة، إذ يكون القائد هو أكبر اللاعبين وأكثرهم مشاركة مع المنتخب الأول.

ويعد حاليا لاعب فريق الهلال سلمان الفرج صاحب الـ34 عاما هو القائد الأول، ولكن بعد تعرضه للإصابة في مباراة أيسلندا (في منطقة الكتف)، ظهرت شكوك في لعبه على الأقل أولى المباريات في المونديال أمام المنتخب الأرجنتيني، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

ولعب سلمان الفرج 65 مباراة مع الأخضر، منها 61 مباراة أساسيا وبعدد دقائق (5249)، والفرج من مواليد 1989، وهو آخر مونديال له كونه بلغ الـ34.

وفي حالة تأكد غياب الفرج عن المباريات القادمة، نستعرض في القائمة أقرب 5 لاعبين لنيل الشارة، بناء على عدد مبارياتهم مع المنتخب.

يذكر أن كل هؤلاء اللاعبين يلعبون للهلال أو سبق لهم اللعب له، مثل هتان باهبري

5 أقرب لاعبين لنيل الشارة

