شكرا لقرائتكم خبر ساديو ماني سيغيب عن مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، أمس، أن نجم هجوم المنتخب السنغالي ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء.

وأوضحت أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لأسابيع عدة، وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وبسبب الإصابة خرج ماني المتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 6 / 1، مساء الثلاثاء.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن، إن ماني تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق)، هي نقطة مؤلمة.

وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية لمعرفة ما حدث.