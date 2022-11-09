شكرا لقرائتكم خبر ساديو ماني سيغيب عن مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لأسابيع عدة، وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.وبسبب الإصابة خرج ماني المتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 6 / 1، مساء الثلاثاء.
وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن، إن ماني تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق)، هي نقطة مؤلمة.
وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية لمعرفة ما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر ساديو ماني سيغيب عن مونديال قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.