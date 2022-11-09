مجلس دبي يستعد لتوزيع جوائز جلوب سوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مجلس دبي الرياضي كل الترتيبات لتنظيم الدورة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والنسخة الـ13 من حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» العالمية المرموقة.

ويشهد المؤتمر الذي يقام في الـ17 من نوفمبر الحالي، تحت شعار «الطريق إلى البطولات» جلستين: الأولى، مخصصة لموضوع استقطاب المواهب، إذ سيتحدث عدد من المتحدثين العالميين أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة، عن سياسات الأندية الأوروبية في هذا المجال.

والجلسة الثانية: تحمل عنوان «الطريق إلى البطولات»، بمشاركة مدربين من الذين حققوا نجاحات كبيرة على مستوى الأندية المحترفة، كما سيعقب الجلسة انطلاق حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، الذي سيتم فيه تكريم الفائزين في مختلف الفئات، التي تبلغ 16 للرياضيين، من لاعبين ومدربين وإداريين وأندية، و5 فئات للعاملين في التخصصات الداعمة والالكترونية.