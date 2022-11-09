مجلس دبي يستعد لتوزيع جوائز جلوب سوكر

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ويشهد المؤتمر الذي يقام في الـ17 من نوفمبر الحالي، تحت شعار «الطريق إلى البطولات» جلستين: الأولى، مخصصة لموضوع استقطاب المواهب، إذ سيتحدث عدد من المتحدثين العالميين أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة، عن سياسات الأندية الأوروبية في هذا المجال.والجلسة الثانية: تحمل عنوان «الطريق إلى البطولات»، بمشاركة مدربين من الذين حققوا نجاحات كبيرة على مستوى الأندية المحترفة، كما سيعقب الجلسة انطلاق حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، الذي سيتم فيه تكريم الفائزين في مختلف الفئات، التي تبلغ 16 للرياضيين، من لاعبين ومدربين وإداريين وأندية، و5 فئات للعاملين في التخصصات الداعمة والالكترونية.
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