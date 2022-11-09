انطلاق منافسات باها السعودية للراليات الصحراوية اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق منافسات باها السعودية - حائل 2022 اليوم، وتمتد لثلاثة أيام ضمن الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها» للسيارات والدراجات النارية، بإشراف الاتحادين الدوليين للسيارات «فيا» والدراجات النارية «فيم»، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط للراليات القصيرة «الشرق الأوسط باها»، والجولة الثالثة في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويسطع في فئة السيارات نجم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا هايلوكس-أوفردرايف)، حيث سيشكل هذا الرالي ميدان منافسة مع السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد أف 150 إيفو) في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم لراليات الباها؛ الفارق بينهما الآن نقطة واحدة، كما يتصدر يزيد الترتيب العام لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية مع مرور نصف جولات الموسم.

لقب الملاحين

كما يعد الملاح السلوفاكي ماريك سيكورا، الذي يجلس إلى جانب ميروسلاف، المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الملاحين، وذلك مع غياب البريطاني مايكل أور، ملاح يزيد، حيث ما زال في مرحلة النقاهة، إثر إصابة تعرض لها في باها بولندا، وحل بديلا عنه الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس.

ويحمل يزيد الرقم القياسي بعدد الانتصارات في الرالي، إذ فاز به خمس مرات، أعوام 2009 و2010 و2012 و2015 و2016.

أما ميروسلاف ففاز بلقبه مرة واحدة في 2013.

ويتنافس السائقون البرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا والهولندي كيس كولين والإسباني فرناندو ألفاريز على المركز الثالث في الترتيب العام لكأس العالم لراليات الباها، حيث يتأخرون جميعهم بثلاثين نقطة عن يزيد.

كأس الشرق الأوسط

وفي فئة «تي 3»، يتقدم فرناندو بفارق 45 نقطة على منافسته السعودية دانية عقيل، في حين يتصدر السائق الكويتي مشاري الظفيري الترتيب العالم لفئة «تي 4»، يتبعه كريستيانو بفارق 18 نقطة.

وسيشارك السائقان السعودي سعيد الموري والإسباني إدوارد بونس في هذه الجولة، ويملؤهما الطموح بتسجيل نقاط في هذه الفئة.

ويواجه فرناندو ودانية منافسة قوية في فئة «تي 3» من عدد من السائقين، مثل القطري محمد العطية، والسعوديان السائقة مشاعل العبيدان وصالح السيف، صاحب الخبرة في سيارات كان– أم.

وتأتي المنافسة على لقب كأس الشرق الأوسط لراليات الباها مفتوحة على مصراعيها، لدى السائق السعودي حمد الحربي فرصة لانتزاع صدارة الترتيب العام الإجمالي، والتقدم على السائقتين الأختين علياء وياسمين كولوتش في ترتيب فئة «تي 3».

الدراجات النارية

وهنالك منافسة قوية في فئة «تي 4» في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها بين السائقين الإيطالية كاميليا ليباروتي، والليتواني إيجيديوس فالييشا، والسعودية مها الحملي، علما بأن كاميليا تحتل المركز الثالث في الترتيب العام الموقت.

وفاز بلقب آخر نسختين السائقان الإسباني كارلوس ساينز الأب في 2020، في سيارة ميني «أكس رايد»، والقطري ناصر بن صالح العطية في 2021، في سيارة تويوتا «هايلوكس – غازوو».

ويعد باها السعودية – حائل الفرصة الأخيرة للدراجين في فئتي الدراجات النارية ثنائية العجلات ورباعية العجلات «كواد» لتسجيل نقاط في كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدراجات النارية «فيم – باها»، والتأهل للجولة النهائية، باها دبي الدولي، التي ستقام في ديسمبر.

ويتصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي حاليا الترتيب العام لفئة الدراجات النارية الاعتيادية، مع البرتغالي فابيو ماغالهايس، وفي رصيد كليهما 45 نقطة، ويعرف البلوشي بأن الفوز في حائل سيمنحه 50 نقطة كحد أقصى للوصول إلى النهائي.