شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: الكاف يتسلم المتطلبات الثمانية لاتفاقية التدريب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، من المتطلبات الثمانية لانضمام مصر لاتفاقية التدريب الأفريقية، حيث جاءت دورة المحاضرين الأخيرة كآخر المتطلبات الثمانية.

وكشف جمال محمد على مدير إدارة المدربين أنه سيتم رفع المتطلبات الثمانية للكاف الأسبوع القادم بعد المراجعة النهائية عقب الانتهاء من دورة المحاضرين.

وأوضح مدير إدارة المدربين، أنه الدورة شهدت اقامة 3 جلسات تمت نهاية البرنامج اليومي لدورة المحاضرين، بحضوره مع الدكتور بالحسن مالوش المحاضر تونسي، وهو المسئول عن مراجعة اتفاقيات التدريب الافريقي لدول الشمال.

وفي تصريحات سابقة أوضح جمال محمد علي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استدعى اتحادات الـ 6 قارات ووضع حدا أدنى من المحتويات العلمية ثم ذهب الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية، وطلب تنفيذ 8 بنود كمتطلبات، ولكن للأسف هذه الأشياء لم تتم في السنوات المقبلة ولذلك توقفت الرخص.

وأشار مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة إلى "أن الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة لمدة سنتين للاتحادات الأهلية لتصحيح أوضاعها ثم مد المهلة سنتين إضافيتين أثناء تفشي فيروس كورونا وعند بحثي عما تم فى ذلك الملف لم أجد أى شيء أبدا قد تم إنجازه".