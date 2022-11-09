شكرا لقرائتكم خبر عن فخري لاكاي يضيف الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى بطل النيجر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعب بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى نيجيليك بطل النيجر في اللقاء الذي يجمعهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار إياب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

هدف لاكاي جاء بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي وضعت فاخري لاكاي في إنفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة مع مراوغة حارس المرمى ثم سدد الكرة في الشباك الخالية.

كان الهدف الأول جاء بعدما مر رمضان صبحي بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وليد الكرتي براسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى، فيما جاء الهدف بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها عبد الله السعيد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، وخط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخري لاكاي"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي".

ويدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.