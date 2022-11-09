شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون يغادرون القاهرة .. وحسام أشرف يشارك في تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد التواجد في الفترة الأخيرة مع فريق الشباب.

وشارك حسام أشرف في مران الزمالك اليوم قبل انضمامه لصفوف المنتخب الأوليمبي في معسكر شهر نوفمبر الجاري، وينضم أشرف برفقة محمد طارق لمعسكر المنتخب الأوليمبي بداية من غدا الخميس.

وشهد مران الزمالك اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تقسيمة فنية مصغرة بين اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأدى اللاعبون التقسيمة الفنية التي شهدت مشاركة محمد صبحي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى الزناري، بجانب مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق الشباب.

وسافر الثلاثي المحترف في صفوف الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البنيني سامسون أكينيولا والتونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة مع أسرهم.

ومنحت إدارة الكرة بالزمالك والجهاز الفني موافقتهم للثلاثي على السفر لبلادهم في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، ويعود الثلاثي إلى القاهرة فور استئناف الفريق للتدريبات للانتظام فيه بشكل طبيعي، والمقرر له يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.