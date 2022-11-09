شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على نيجيليك 1 - 0 بهدف الكرتي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ونيجيليك بطل النيجر بتقدم الفريق السماوي ممثل الكرة المصري بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولي في إطار إياب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

جاء الهدف بالدقيقة 23 من زمن اللقاء، بعدما مر رمضان صبحي بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وليد الكرتي براسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى.

مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز بطل النيجر بهدف دون مقابل ويسعى بيراميدز للفوز بفارق هدفين أو أكثر للتأهل لدور المجموعات.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، وخط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخري لاكاي"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي".

ويدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.