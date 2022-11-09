شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينقذ فيوتشر أمام أول أغسطس بالكونفدرالية الأفريقية و اللجوء إلى ركلات الترجيح .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع نظيره فريق أول أغسطيس الانجولى بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى للبطولة، واللجوء لركلات الترجيح.

وجاء هدف فريق أول أغسطيس عن طريق اللاعب داجو تشامبا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول حيث انفرد اللاعب داخل منطقة جزاء فريق فيوتشر ليسديد الكرة بشباك محمود جنش بينما جاء هدف عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة الاولى من عمر الوقت البدل الضائع ليعود الامال مرة أخرى للفريق .

و شهد أحداث المبارا سيطرة من قبل لاعبى فيوتشر حيث ظهرت هجمات الفريق عن طريق كل من مصطفى البدرى و مروان محسن و محمد رضا " بوبو " ولكن جميعا لم تكتمل باحراز الأهداف .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود عبد الرحيم "جنش" .

الدفاع .. جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد .

الوسط .. مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد - محمد رضا " بوبو " .

الهجوم .. مصطفى البدري - مروان محسن .







































































































































































































