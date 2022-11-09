شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على سبورتنج بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب على فريق سبورتنج السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم في إطار استعداد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في كأس مصر.

ويواجه المقاولون العرب الأهلي في دور الثمانية لكأس مصر يوم 27 نوفمبر الجاري.

أحرز أهداف المقاولون العرب أمام سبورتنج فادي فريد وجون اوكلي ولؤي وائل.

وحرص شوقي غريب المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في بطولة الدوري.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على متابعة اللقاء واطمأن على حالة الفريق مشيدا بجاهزية اللاعبين.