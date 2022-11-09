شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتأخر بهدف أمام أول أغسطس في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق أول أغسطيس الانجولى على نظيره فيوتشر في الشوط الأول بهدف نظيف من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وجاء هدف فريق أول أغسطيس عن طريق اللاعب داجو تشامبا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول حيث انفرد اللاعب داخل منطقى جزاء فريق فيوتشر ليسديد الكرة بشباك محمود جنش .

و شهد أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فيوتشر حيث ظهرت هجمات الفريق عن طريق كل من مصطفى البدرى و مروان محسن و محمد رضا " بوبو " في غياب تام من قبل لاعبى فريق أول أغسطيس رغم التقدم فى النتيجة .

وجاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود عبد الرحيم "جنش" .

الدفاع .. جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد .

الوسط .. مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد - محمد رضا " بوبو " .

الهجوم .. مصطفى البدري - مروان محسن .



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