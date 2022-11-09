شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات لاعبات منتخب مصر لسلاح السيف بكأس العالم بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الخميس أولى سلسلة بطولات كأس العالم لسلاح السيف رجال وسيدات لموسم 2022-2023، والتي تستضيفها الجزائر العاصمة في الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري. ويرافق المنتخب المصري المدير الفني لسلاح السيف شريف البكري وطبيب المنتخب أحمد عزت، كما جاءت قائمة المنتخب المصري لسلاح السيف سيدات كالتالي: ندى حافظ ومريم الدغيدي وجنى شريف وجنى مدحت. واسفرت القرعة عن وقوع لاعبات منتخب مصر في المجموعات التالية: المجموعة السادسة: مريم الدغيدي "مصر" - كايت دايكين "بريطانيا" - مارجو ريفيكش "فرنسا" - إلواسيا باسارو "إيطاليا" - صوفيا جولوفكينا "أوكرانيا" - إلينكا بانتيس "رومانيا" - ماريا فينتورا "اسبانيا". الحادية عشر: جنى شريف البكري "مصر" - إيجريم ساريباي "كازاخستان" - ليكا جيجيشفيلي "جورجيا" - أنا كودريك "فرنسا" - هاون هونج "كوريا" - كاني كوبايشي "اليابان" - زينب دايبيكوفا "أوزبكستان". المجموعة الرابعة عشر: جنى مدحت البكري "مصر" - سيري أوزاكي "اليابان" - لارين لوك مان "هونج كونج" - تاتينا نازليموف "الولايات المتحدة الاميركية" - سيلين دينيز "تركيا" - روشيل ميلودي "جمهورية الدومينيكان" - كلاودا روتيلي "إيطاليا". المجموعة الثامنة عشر: ندى حافظ "مصر" - ديفي بهافان "الهند" - باميلا بريند "كندا" - ماريا تشارت "بريطانيا" - بينديتا بالديني "إيطاليا" - إكسيني زانج "الصين" - كارينا دوسباي "كازاخستان".