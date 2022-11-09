شكرا لقرائتكم خبر عن القوس والسهم يحقق فضية البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب المصري للقوس والسهم بالميدالية الفضية للبطولة الأفريقية الثانية عشرة المقامة في جنوب أفريقيا في منافسات الفرق والتي تختتم منافساتها غدا الخميس.

وحصل منتخب جنوب أفريقيا على الميدالية الذهبية في حين حصد المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية .

ويمثل المنتخب مصر للقوس والسهم في منافسات الفرق كل من علي عبد البر و بهاء عمرو وأحمد حجاب.

وقام مسؤولو الاتحاد الأفريقي بتسليم الميداليات، في حضور أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى السفير الجزائرى في جنوب أفريقيا.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد ميلجي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة كل من، الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى اللاعبين، أحمد فخري وعلي عبد البر ويوسف طلبة وبهاء عمرو وأحمد حجاب.