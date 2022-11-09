شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر أمام البوسنة وتنافس على برونزية بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "جلوس" أمام نظيره البوسني بنتيجة 3 -0، في نصف نهائي بطولة العالم والمقامة بالعاصمة البوسنية "سراييفو" خلال الفترة من 4 وحتى 11 نوفمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-13، 25-19، 25-20".

واستهل أبناء النيل مشوارهم في البطولة بتصدر المجموعة الرابعة عقب الفوز على "هولندا - أوكرانيا - رواندا"، قبل أن يفوز على نظيره بولندا في ثمن النهائي، وأخيرًا كان الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 3-1.

ويننتظر الفراعنة الخاسر من مواجهة إيران والبرازيل والتي تقام حاليًا.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في بطولة العالم 12 لاعبًا وهم، هشام الشويخ وحمادة حسن وشعبان خاطر وأحمد سليمان وأحمد عامر وحسام مسعود والسيد موسى وأحمد ذكري وزكريا أيوب ومحمد أبو اليزيد ومطاوع أبو الخير وأنور عبد الرحمن.

الجدير بالذكر أن الفائز ببطولة العالم للكرة الطائرة جلوس سيتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة، والتي ستقام في 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.