شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستغل لاعبو الزمالك راحة الـ4 أيام من فيريرا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق لاعبو الزمالك الزمن لاستغلال فترة الراحة التي منحها لهم البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الفني للفريق الأبيض ومدتها أربعة أيام تبدأ من غداً الخميس على أن يعودوا إلى الانتظام فى التدريبات الجماعية التى من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وفضل اللاعبين المحليين الذين لم يقع عليهم الاختيار في قائمة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى قضاء الإجازة مع أسرهم للاطمئنان عليهم من ناحية والتقاط الأنفاس واستعادة تركيزهم من جهة أخرى بسبب ضغط مباريات الدورى المصري.

بينما لن يستطيع سبعة لاعبين في صفوف الفريق الأبيض الاستمتاع بإجازة "فيريرا" لانشغالهم بالانضمام لقائمة المنتخب الوطنى وهم : محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

على الناحية الأخرى يستعد أجانب الزمالك لمغادرة القاهرة خلال ساعات والسفر إلى بلادهم من أجل التقاط الأنفاس واستغلال فترة توقف الدورى للاطمئنان على أسرهم، وهم التونسى حمزة المثلوثي، المغربي زكريا الوردى، السنغالي إبراهيمنا نداي، البنينى سامسون أكينيولا، باستثناء التونسى سيف الجزيرى المنضم لمنتخب بلاده استعدادا للمشاركة فى كأس العالم.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجاري بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.