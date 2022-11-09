قفاز جنش يقود فيوتشر لدور المجموعات بالكونفدرالية بسيناريو صعب أمام أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات بالنسخة الحالية من الكونفدرالية على حساب نظيره أول أغسطس الأنجولي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 32 مُكرر.

وتقدم فريق أول أغسطس بهدف في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه تشيبامبا، قبل أن يُسجل فيوتشر هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق لاعبه عمر كمال.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 89 بطاقة حمراء للاعب أول أغسطس ميلونو دالا بعد كرة مشتركة مع لاعب فيوتشر.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله في وقتها الأصلي لتنتهي بفوز فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 مُكرر قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.