مدرب بلجيكا يثير الشك بشأن مشاركة لوكاكو في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

علق المدير الفني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موقف المهاجم روميلو لوكاكو من المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، قبل ما يقرب من 10 أيام على ضربة البداية.

قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت بلجيكا في المجموعة السادسة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات المغرب، كندا وكرواتيا.

وأشار المدرب روبرتو مارتينيز، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أنه يتعين على لوكاكو أن يصل إلى لياقة بدنية كافية، حتى يتمكن من استدعائه إلى قائمة بلجيكا في كأس العالم.

وأضاف مارتينيز: "سأتخذ القرار قبل إعلان القائمة الرسمية (الخميس)، إذا كان لوكاكو جاهزًا للمشاركة في مباراة واحدة بدور المجموعات، سأضعه ضمن التشكيلة، أما إذا لم يستطع ذلك، لن يكون متواجدًا معنا".

وشدد مدرب بلجيكا على أنه بصدد استدعاء روميلو لوكاكو إلى قائمة كأس العالم، حال أكدت الفحوصات الطبية، قدرته على العودة قبل 1 ديسمبر المقبل.

يذكر أن لوكاكو تعرض إلى إصابة في العضلة الخلفية في تدريبات إنتر، بعدما عاد من إصابة أخرى، أبعدته عن المشاركة منذ بداية منافسات الدوري الإيطالي في أغسطس 2022.