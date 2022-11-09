الامارات | نجم إنجلترا يؤكد غيابه عن كأس العالم بسبب إصابة بالركبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ريس جيمس ظهير أيمن منتخب إنجلترا اليوم أنه سيغيب عن كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة في الركبة ما قلل خيارات المدرب جاريث ساوثجيت في الدفاع. وكان جيمس لاعب تشيلسي قد حجز مكانه في الجانب الأيمن لخماسي إنجلترا الدفاعي، لكن إصابته في الركبة يوم 11 أكتوبر، ضد ميلان، جعلته يغيب لثمانية أسابيع. وقال جراهام بوتر مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي أمس إن جيمس يشارك فقط في تدريبات خفيفة.

وقال جيمس البالغ عمره 22 عاما، والذي خاض 15 مباراة دولية، إنه شعر "بالصدمة" لغيابه عن قائمة ساوثجيت المكونة من 26 لاعبا في البطولة، والتي من المقرر إعلانها غدا الخميس. وأضاف "فور إصابتي في الركبة، علمت أن الفترة الزمنية للتعافي قبل كأس العالم ستكون قصيرة جدا لكن الأمل كان يحدوني دائما بالانضمام للتشكيلة. بذلت مجهودا كبيرا أكثر من أي وقت مضى لمنح نفسي أفضل فرصة للمشاركة في كأس العالم وكنت أثق في قدرتي على مساعدة الفريق.

وتابع: "أقدر طبيعة المخاطرة لكني كنت أرغب بشدة في المشاركة. أتمنى حظا سعيدا لزملائي. سأعود قريبا. تحياتي وقبلاتي لكم جميعا".

ولم يلعب كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن في المنتخب، منذ أكتوبر تشرين الأول بعد خضوعه لجراحة في الفخذ، بينما يسابق كالفن فيليبس لاعب الوسط الزمن للحاق بالبطولة. وعلى الجانب الأيسر، فإن بن تشيلويل، زميل جيمس في تشيلسي، لن يشارك في البطولة بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية الأسبوع الماضي.

وزادت إصابة جيمس من إمكانية ضم ترينت ألكسندر-أرنولد على الرغم من مستواه المتذبذب مع ليفربول، بينما يتواجد كيران تريبيير لاعب نيوكاسل في مركز الظهير الأيمن أيضا. وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر الجاري.