الامارات | الفجيرة يقيل المدرب سفيان نشمة ويستعين بالحوسني

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يقيل المدرب سفيان نشمة ويستعين بالحوسني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة نادي الفجيرة في حساب النادي الرسمي " تويتر" عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إقالة مدرب الفريق الأول الجزائري سفيان نشمة وتكليف المدرب المواطن محمد الحوسني "مدرب فريق 21" لقيادة الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى. وتعرض الفجيرة لعدد من النتائج السلبية خلال الموسم الحالي قادته لأن يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب فرق البطولة برصيد ست نقاط.
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