قبل أيام من كأس العالم.. بيان رسمي من بايرن ميونخ بشأن إصابة ساديو ماني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلت نادي بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، غياب النجم السنغالي ساديو مانى، عن مواجهة شالكة يوم السبت المقبل في البوندسليجا، بعد إصابته في قدمه، فى مباراة فيردر بريمن، الثلاثاء.

وغادر ماني ملعب المباراة في الدقيقة 20 من زمن اللقاء على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن ضمن منافسات البطولة المحلية.

وقال البايرن في بيان: "سيخضع ماني للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، البايرن على اتصال بالفريق الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم".

من جانبه، علّق ماكي سال، رئيس دولة السنغال، على الإصابة التي تعرض لها قائد منتخب بلاده ساديو ماني، خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ في الدوري الألماني أمس الثلاثاء.

وتمنى الرئيس السنغالي الشفاء العاجل للنجم ساديو ماني بعد إصابته.

وكتب رئيس دولة السنغال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل من إصابتك في مباراة بايرن وفيردر بريمن".

واختتم: "كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! كل قلبي معك!".

جدير بالذكر، أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن ماني قد يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقالت الصحيفة إن ساديو ماني (30 عاما) يعاني من إصابة في أحد الأوتار ومن المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعلن أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، عن القائمة النهائية المشاركة في مونديال قطر 2022 يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال ينافس في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، بجوار منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.