شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي وحرس الحدود يتعادلان وديا استعدادا للدورى و كأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهت منذ قليل المباراة الودية التجريبية بين البنك الأهلي وحرس الحدود ضمن برنامج الاعداد خلال فترة التوقف الدولي وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف في تجربة قوية أشبه بالمباريات الرسمية .

وشهدت المباراة غياب مجموعة كبيرة من لاعبي فريق البنك الأهلي لخوضهم مرانا قويا قبل أنطلاق اللقاء محمد أبو جبل وأحمد ياسين ومحمود الجزار ومحمد فتحي ومحمد هلال وناصر منسي واسحاقوا يعقوبو وحمدي علاء وأحمد توفيق .

ودفع خالد جلال المدير الفني خلال اللقاء بعدد كبير من اللاعبين حيث جاء تشكيل شوط المباراة الأول علي النحو التالي .. محمود الزنفلي في حارسة المرمي واحمد العش وأمير مدحت وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح ومحمد لعبة وأحمد سعيد ومحمود السيد وموسي دياوارا وإسلام جابر ومحمود قاعود .

ومع شوط المباراة الثاني تم الدفع بكلا من أحمد صبحي في حراسة المرمي ومحمد حامد ورزاق سيسيه وأسامة فيصل و أدهم حامد . واشرك المدير الفني لاعبا فريق الشباب بالنادي مصطفي إيفا وهشام لاكسابهم حساسية المباريات.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والمقرر لها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (2)



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (3)



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (4)



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (5)



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (6)



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (7)



مباراة البنك الاهلى و حرس الحدود (8)