شكرا لقرائتكم خبر عن علام والكومى والعطار يجتمعون بمنتخب الناشئين لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة وإيهاب الكومي عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي ، جلسة اليوم مع لاعبي منتخب مصر 2006 والجهاز الفني بقيادة محمد وهبة ، للتأكيد علي استمرار الدعم لهم طالما أن هناك أمل وفرصة للتأهل إلي بطولة أمم افريقيا للناشئين ، وتعاهد اللاعبون والجهاز الفني علي تحقيق الفوز في مباراتي تونس والمغرب المقبلتين لتصحيح المسار وانتزاع بطاقة التأهل للبطولة .

بدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة منتخب تونس، المقرر لها الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية عن شمال إفريقيا والمؤهلة لنهائيات البطولة التي تحضتنها الجزائر.

وطوى محمد وهبة صفحة المباراة الأولى التي جمعت ناشئو الفراعنة بنظيرهم الليبي أمس الثلاثاء، في مستهل مشوار التصفيات وانتهت بالخسارة.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.