شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدائل الأهلي في قلب الدفاع بعد إصابة منعم ومتولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من إصابة الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي ثنائي قلب دفاع الفريق الأحمر، حيث أجرى الأول جراحة بعد تعرضه لاعوجاج في الأنف، فيما أصيب الثاني بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريب منتخب مصر.

ويعد عبد المنعم ومتولي من الركائز الأساسية في قلب دفاع الأهلي، واللذين كان يعتمد عليهما مارسيل كولر بشكل أساسي منذ بداية الموسم الحالي.

ويوجد أكثر من لاعب في صفوف الأهلي مرشحين لتعويض غياب الثنائي الأساسي في قلب الدفاع، حيث يتواجد كلا من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة، بخلاف ثلاثي فريق الشباب محمد مغربي ومحمد شرقية وعبد الرحمن رشدان، بخلاف قدرة الجهاز الفني على توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل محمد هاني وكريم فؤاد.

وأعلن الأهلي استبعاد ياسر إبراهيم من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بسبب شكواه من الإجهاد .