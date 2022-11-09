شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على العامرية 0/9 وديا استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سموحة تحت قيادة مديره الفنى طارق العشرى الفوز على فريق العامرية أحد اندية الدرجة الثالثة بنتيجة 0/9 استعدادا لمواجهة الغسماعيلي المقبلة.

أحرز الأهداف محمود حليمو 4 اهداف، ومحمد عصام هدفين ، وهدف واحد لكل من ابو بكر ليادى و محمد سعيد مكرونه و محمد باسم هدف، انتهى الشوط الاول بخماسية واحرز سموحة 4 اهداف فى الشوط الثانى ، واشرك طارق العشرى جميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم، كما ويخوض الفريق غدا مباراه امام فريق الحمام احد اندية الدرجه الثانية.

وسقط سموحة فى فخ التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى، ويسعى العشرى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز هذا الموسم، حيث بدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة، وهو الأمر الذي يرفضه طارق العشرى الذي يطمح في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.