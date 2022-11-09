شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقوم بتعديل ملعب مباراة الداخلية و حرس الحدود بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة الداخلية و حرس الحدود بالدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة حيث تقام على ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد السويس الجديد .

وكانت أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى .

و تشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة.

بينما تأتى بداية مباريات بطولة كأس رابطة الأندية من يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى أيضا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها فى النسخة الثانية من تاريخ البطولة، وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحددت رابطة الأندية 19 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة الدور التمهيدي للبطولة، على أن يقام دور الـ 16 خلال أيام، 25،26،27 من نفس الشهر.

ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس العام المقبل.