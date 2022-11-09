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"عبد الغني" يواصل أداء برنامجه العلاجي فى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد -  

 

ظهر  محمد عبد الغني مدافع  الزمالك في مران الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لاستكمال برنامجه العلاجي.

 

ويخضع عبد الغني لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية. 

 

 

ويسعى  الجهاز الطبي لتجهيز محمد عبد الغني خلال فترة التوقف من أجل الاستعانة بخدماته كونه أحد عناصر الفريق الأساسية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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