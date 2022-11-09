شكرا لقرائتكم خبر عن بوبو ومحسن والبدرى يقودون فيوتشر فى مواجهة أول أغسطس الانجولى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الاساسى الذى يخوض مباراة أول أغسطس الانجولى في المباراة التي يستضيفها استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

حراسة المرمى .. محمود عبد الرحيم "جنش" .

الدفاع .. جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد .

الوسط .. مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد - محمد رضا " بوبو " .

الهجوم .. مصطفى البدري - مروان محسن .

وجاءت نتائج فيوتشر في الكونفدرالية كالتالى:

دور الـ 64

ـ التعادل سلبياً مع بول الأوغندى فى مباراة الذهاب

ـ الفوز على بول الأوغندى فى مباراة الإياب 1/0

دور الـ 32 الأول

ـ الفوز على كالون السيراليونى فى مباراة الذهاب 2/0

ـ الفوز على كالون السيراليونى فى مباراة الإياب 4/0

دور الـ 32 التكميلى

ـ التعادل فى مباراة الذهاب مع أول أغسطس 1/1

ـ سجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا واحدا