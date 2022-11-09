انتهاء الخلاف بين ميكالي والحضري في المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة انتهاء أزمة البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مع عصام الحضري، مدرب حراس المرمى.

وأوضح المصدر أن الثنائي اختلافا في وجهات النظر وكان بسبب عدد الحراس المقرر انتظامهم مع المنتخب في معسكره المقرر أن ينطلق غدا الخميس ضمن الاستعداد لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حيث أعلن ميكالي اسمي حارسين ضمن قائمة المنتخب، فيما اقترح عصام الحضري ضم ثلاثة حراس تحسبا لأي ظروف.

وأشار المصدر إلى أن محمد بركات، عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، اجتمع مع ميكالي والحضري واستمع لوجهتي النظر وتم الاتفاق على تنفيذ قرار المدير الفني بضم حارسين باعتباره صاحب القرار الفني،

وأتم المصدر أنه سيتم الوضع في الاعتبار أنه اذا حدثت ظروف استثنائية سيتم استدعاء حارس ثالث ورحب ميكالي والحضري بالقرار وانتهى الأمر بما يخدم المصلحة العامة للمنتخب.