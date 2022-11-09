مينامينو على رأس قائمة اليابان في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أعلن المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات كأس العالم في قطر 2022، بقيادة المدرب هاجيمي موريياسو.

قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت اليابان في المجموعة الخامسة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات ألمانيا، إسبانيا وكوستاريكا.

وشهدت قائمة الساموراي الياباني في كأس العالم، تواجد اللاعب تاكومي ميناميو، صانع ألعاب موناكو الفرنسي، الذي سبق له أن تزامل مع محمد صلاح في ليفربول.

ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة اليابان الرسمية بكأس العالم 2022:

- حراسة المرمى: شويتسي جواندا، إيجي كاواشيما ودانيال شميدت

- الدفاع: كو إيتاكورا، يوتو ناجاتومو، هيروكي إيتو، هيروكي ساكاي، شوجو تاينجوتشي، تاكيهيرو توماياسو، ميكي ياماني ومايا يوشيدا

- الوسط: ريتسو دان، واتارو إندو، دايتشي كامادا، جونيا إيتو، تاكيفوسا كوبو، تاناكا، تاكومي ميناميو، كاورو ميتوما، هيديماسا موريتا، شيباساكي ويوكي سوما.

الهجوم: تاكوما أسانو، أياسي أويدا، شوتو ماتشينو ودايزن مايدا.

يشار إلى أن المنتخب الياباني أول من وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض أول مباراة له في المجموعة الخامسة، ضد الماكينات الألمانية.