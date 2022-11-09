شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح المسار الأبرز.. 3 تحديات تواجه بيراميدز أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بيراميدز 3 تحديات قوية عندما يستضيف اليوم، الأربعاء، نظيره نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيامي عاصمة النيجر بفوز صاحب الأرض بهدف دون مقابل نستعرضها في السطور التالية..

تصحيح المسار

يدخل لاعبو بيراميدز مواجهة بطل النيجر بهدف تصحيح المسار ورد الهزيمة التي تعرضوا لها في مباراة الذهاب في نيامى عاصمة النيجر خصوصاً بعدما وعدوا الجهاز الفني بتحقيق الفوز الذى يضمن لهم تخطى عقبة نيجيليك والتأهل للدور المقبل بالكونفدرالية الأفريقية.

نيل ثقة الجهاز الفني

يأتي التحدى الثانى الذى يخضع له لاعبو الفريق السماوى استعادة ثقة الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونياس لاسيما بعد الاهتزاز التي شهدته خلال الأيام الماضية ليس فقط على مستوى بطولة الكونفدرالية ولكن أيضا البداية الغير مبشرة في بطولة الدورى المصرى الممتاز بنسخته الجديدة.

معالجة الأخطاء

يبقى التحدى الثالث والأخير من نصيب الجهاز الفني الذى يتعين عليه لملمة أوراقه المبعثرة ومعالجة الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبونو تسببت في هذه النتائج الغير مرضية خصوصاً أن الإدارة لن تصبر عليه كثيراً إذا استمر هذا الأداء المهتز.

وتحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز مع لاعبى فريقه، حول ضرورة العمل على حسم المباراة من بدايتها عدم الانتظار للشوط الثانى، حتى لا يشعر لاعبى فريق نيجليك بإنهم اقتربوا من حصد بطاقة التأهل ويستبسلوا في الدفاع عن مرماهم مما يزيد المباراة صعوبة.

وشدد المدير الفني لبيراميدز على التركيز طوال شوطى المباراة حتى لا يستقبل بيراميدز هدفًا يزيد صعوبة المباراة ويأزم موقف الفريق، الأمر الذى قد يؤدى لإقصاء الفريق السماوى من بطولة الكونفدرالية، كما منح جونياس تعليمات خاصة لخط الدفاع وحارس المرمى لعدم ارتكاب أخطاء أمام أو داخل منطقة الجزاء.