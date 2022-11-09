شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الأربعاء حازم الحديدي وكيل عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد ناجي جدو وعصام الحضري.

وحرص عدد كبير من نجوم الكرة السابقين على نعي وكيل اللاعبين الراحل.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر: " الصديق العزيز حازم الحديدي مدير أعمال العديد من اللاعبين في رحاب الله في حادث انساني مؤلم انا لله وانا اليه راجعون".



شوبير

فيما نعى محمد ناجي جدو وكيله السابق: " حازم الحديدي في ذمة الله…. ربنا يرحمك و يغفرلك يا حازم اجدع و اطيب خلق الله".



جدو

ونشر رمضان صبحى على صفحته في انستجرام :حازم الحديدى في ذمة الله "