الامارات | صدمة كبيرة للسنغال.. ساديو مانيه خارج مونديال قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المنتخب السنغالي بقيادة المدرب أليو سيسيه صدمة قوية، حيث أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم أن أبرز نجم في المنتخب، مهاجم بايرن ميونيخ، ساديو مانيه سيغيب عن كأس العالم، بعد أن تعرض للإصابة خلال لقاء البايرن وفيردر بريمن بالدوري الألماني أمس والتي فاز بها البافاري (6-1).

وكانت المؤشرات الأولى توحي بأن مانيه يعاني إصابة طفيفة في الركبة بحسب مدربه في البايرن، ناغلسمان، لكن اليوم كشفت "ليكيب" من خلال مصادر لها أن فحوصات أجريت لمانيه أظهرت تعرضه للإصابة في أوتار الركبة، وسيحتاج إلى نحو شهر ونصف الشهر للتعافي، ما يعني غيابه رسميا عن المشاركة في كأس العالم بقطر 2022 الذي ينطلق 20 الجاري ويختتم في 18 ديسمبر. وكان مانيه اشتكى خلال لقاء بريمن من الألم، وبعد الفحوصات الأولية، تبين إن الإصابة قد لا تكون قوية، لكن خضع لفحوصات أخرى أظهرت مدى قوة الإصابة. ولم يعد من مجال سوى يومين لإعلان القائمة النهائية لمنتخب السنغال في مونديال قطر، ما يجعل من شبه المستحيل إلحاق مانيه بها.

ولم يتأكد الغياب بشكل رسمي من قبل الاتحاد السنغالي، وهو ما قد يعني صدمة كبرى للاعب ولجمهور بلده، بعد المعاناة الكبيرة التي مرت منها السنغال لحجز بطاقة المونديال في الملحق على حساب المنتخب المصري.