موعد مباراة ليفربول وديربي كاونتي اليوم في كأس الرابطة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره ديربي كاونتي، في العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الثالث لموسم 2022-23 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على توتنهام ٢-١، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يأمل ديربي ماونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في تحقيق المفاجأة وإقصاء ليفربول حامل اللقب.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

كاويمين كيلير

جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

جوردان هندرسون - فابينيو - كورتيس جونز

فابيو كارفاليو

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو

القناة الناقلة

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الرابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة ليفربول وديربي كاونتي عبر شاشة beIN Sports 2 HD Premium.